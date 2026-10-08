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Das Unglück ereignete sich am Klettersteig
Das Unglück ereignete sich am Klettersteig "Sissi" in der Südwand des Losers.
APA-Images / Franz Pritz (Symbolbild)
Tragödie in Fischerndorf

Österreicher (59) stürzt am Loser in den Tod

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen ist am Klettersteig "Sissi" am Loser tödlich verunglückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
André Wilding
Von André Wilding
08.10.2026, 07:21
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Ein tragischer Bergunfall hat sich am Loser ereignet. Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen war alleine auf dem Klettersteig "Sissi" unterwegs, als er plötzlich abstürzte.

Der Unfall passierte gegen 10.45 Uhr in der Südwand des Losers auf einer Seehöhe von rund 1.800 Metern.

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Absturz über felsiges Gelände

Der Mann stürzte im Bereich des Klettersteigs über felsendurchsetztes Gelände ab. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar.

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Ein Notarzt kam zum Einsatz. Für den 59-Jährigen gab es jedoch keine Rettung mehr. Es konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Alpinpolizei ermittelt

Die weiteren Untersuchungen zum Unfallhergang hat die Alpinpolizei übernommen. Der 59-Jährige war zum Zeitpunkt des tödlichen Absturzes alleine am Klettersteig unterwegs.

wil,08.10.2026, 07:21
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