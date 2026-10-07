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Der Mann verlor einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag.
Der Mann verlor einen mittleren 5-stelligen Eurobetrag.
Getty Images (Symbolbild)
Vermögen ist weg

Sperre von Krypto-Konto kommt für Österreicher zu spät

Unbekannte verschafften sich Zugriff auf Laptop und E-Mail-Konto eines 43-Jährigen. Trotz sofortiger Reaktion verlor er einen hohen Eurobetrag.
André Wilding
Von André Wilding
07.10.2026, 07:41
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Ein 43-jähriger Österreicher bemerkte noch während des Angriffs, dass Unbekannte auf seine Daten zugegriffen hatten. Verhindern konnte er die Transaktionen trotzdem nicht mehr.

Der Vorfall ereignete sich am 5. Oktober gegen 21.20 Uhr. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf noch ungeklärte Weise Zugriff auf den Laptop und den E-Mail-Account des Mannes.

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Guthaben auf andere Wallet übertragen

In weiterer Folge wurde das konvertierte Guthaben auf eine Wallet-Adresse transferiert, die vom Täter eingerichtet beziehungsweise freigegeben worden war.

Noch während der Tat bemerkte der 43-Jährige den unbefugten Zugriff und setzte sich mit dem Support der Krypto-Plattform in Verbindung.

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Sperre kam zu spät

Der Account konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig gesperrt werden. Auch die laufenden Transaktionen ließen sich nicht mehr verhindern.

Durch die nicht autorisierten Überweisungen entstand dem Mann ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

Wie die Täter Zugriff auf Laptop und E-Mail-Account erhielten, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen.

wil,07.10.2026, 07:41
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