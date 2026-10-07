i Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zoom.Tirol Frau bekommt Schock-Anruf "Ihr Enkelsohn hat bei einem Unfall eine Frau getötet" Eine Frau wurde in Kufstein mit der Schock-Nachricht über einen angeblich tödlichen Unfall getäuscht. Sie übergab Geld und Schmuck an einen Betrüger. Von André Wilding 07.10.2026, 07:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine bisher unbekannte Täterschaft kontaktierte am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine 78-jährige Österreicherin an deren Festnetztelefon und forderte unter dem Vorwand, dass deren Enkelsohn in einem E-Scooterunfall verwickelt gewesen sei bei dem eine Frau getötet wurde, eine Geldzahlung sowie eine Wertgegenständeübergabe.

Nach weiteren längeren Telefonaten sammelte die Frau einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag und Goldschmuck zusammen und vereinbarte mit der Täterschaft einen Übergabetreffpunkt in der Nähe des Bezirksgerichtes, da der Betrag unverzüglich dem Gericht übergeben werden sollte.

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Treffen dauerte 15 Minuten

Das Treffen fand schließlich im Zeitraum von circa 15.15 bis 15.30 Uhr bei der Kurzparkzone gegenüber dem Bezirksgericht in der Georg Pirmoser-Straße statt, während dessen die 78-Jährige fortlaufend telefonischen Kontakt mit der Täterschaft hatte und ein weiterer Täter (zu Fuß) als Geldkurier fungierte.

Nach der Übergabe verließ der Täter den Übergabeort unverzüglich zu Fuß in Richtung Stadtberg. Als die Frau gegen 15.30 Uhr mit ihrem Sohn Kontakt aufgenommen hatte wurde der Betrug bekannt und die Anzeige erstattet. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Kontaktadresse

Allfällige Zeugen oder Auskunftspersonen werden gebeten, zweckdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Kufstein unter der Telefonnummer 059133-7210 zu melden.

Die Bilder des Tages i ?

Täterbeschreibung: schmächtiger, schlanker Mann; 170 – 175 Zentimeter groß; südländischer Typ; dunkle, kurze Haare; kleiner Oberlippenbart; beiger/hellbrauner Steppanorak; dunkle Hose.