i Bei unbekannten Anrufern immer besonders auf der Hut sein. Symbolbild Getty Images/iStockphoto Dreister Betrug in Kufstein Angeblicher Todes-Crash – Frau übergibt Geld und Gold Betrüger täuschten eine 78-Jährige in Kufstein mit einem erfundenen Unfall ihres Enkels. Die Frau übergab Bargeld und Goldschmuck. Von Michael Rauhofer-Redl 06.10.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dreiste Betrüger haben am Dienstag eine 78-jährige Österreicherin in Kufstein um Bargeld und Goldschmuck gebracht. Die Täter setzten dabei auf eine besonders perfide Masche: Sie behaupteten, der Enkel der Pensionistin sei in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen.

Gegen 13.30 Uhr klingelte bei der Frau das Festnetztelefon. Ein bislang unbekannter Täter erzählte ihr, ihr Enkel sei in einen Unfall mit einem E-Scooter verwickelt gewesen. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen.

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Nun müsse dringend Geld bezahlt werden. Zusätzlich forderten die Betrüger Wertgegenstände von der 78-Jährigen.

Pensionistin sammelt Geld und Gold

Es folgten längere Telefonate. Schließlich sammelte die Pensionistin einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck zusammen.

Die Täter machten der Frau offenbar großen Druck. Das Geld und der Schmuck müssten unverzüglich beim Gericht abgegeben werden. Als Übergabeort wurde deshalb ein Treffpunkt in der Nähe des Bezirksgerichts Kufstein vereinbart.

Zwischen 15.15 und 15.30 Uhr kam es schließlich bei der Kurzparkzone gegenüber dem Bezirksgericht in der Georg-Pirmoser-Straße zur Übergabe.

Währenddessen hielt die 78-Jährige weiterhin telefonisch Kontakt mit den Betrügern. Ein weiterer Täter tauchte zu Fuß auf und nahm als Geldkurier das Bargeld und den Schmuck entgegen.

Täter flüchtet Richtung Stadtberg

Unmittelbar nach der Übergabe machte sich der Mann zu Fuß aus dem Staub. Er flüchtete in Richtung Stadtberg.

Erst kurz darauf flog der Betrug auf: Gegen 15.30 Uhr nahm die Pensionistin Kontakt mit ihrem Sohn auf. Dabei wurde klar, dass die Geschichte rund um den angeblichen Unfall ihres Enkels frei erfunden war.

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Die Frau erstattete Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Geldkurier blieb bisher ohne Erfolg.

So wird der Täter beschrieben Schmächtiger, schlanker Mann

170-175 cm groß

Südländischer Typ

Dunkle, kurze Haare

Kleiner Oberlippenbart

Beiger/ hellbrauner Steppanorak, dunkle Hose

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer rund um die Georg-Pirmoser-Straße beziehungsweise beim Bezirksgericht Kufstein verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Kufstein unter 059133-7210 melden.