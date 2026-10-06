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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
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Getty Images (Symbolbild)
Crash auf der B161

Unfall in Kitzbühel! Mopedlenker landet im Spital

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Pkw in Kitzbühel wurde ein 62-Jähriger verletzt. Sein Alkomattest fiel positiv aus.
André Wilding
Von André Wilding
06.10.2026, 07:13
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Ein Verkehrsunfall in Kitzbühel endete am Sonntagabend für einen 62-jährigen Mopedlenker im Spital. Der Österreicher kollidierte im Kreuzungsbereich der B161 Jochberger-Straße mit einem Pkw.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Der 62-Jährige war mit seinem Moped auf der B161 in Richtung Osten unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein 47-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße der Kreuzung.

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Ursache noch ungeklärt

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Der Mopedlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

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Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurde der 62-Jährige in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Bei dem verletzten Mopedlenker wurde auch ein Alkomattest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus.

wil,06.10.2026, 07:13
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