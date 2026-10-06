i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Crash auf der B161 Unfall in Kitzbühel! Mopedlenker landet im Spital Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Pkw in Kitzbühel wurde ein 62-Jähriger verletzt. Sein Alkomattest fiel positiv aus. Von André Wilding 06.10.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall in Kitzbühel endete am Sonntagabend für einen 62-jährigen Mopedlenker im Spital. Der Österreicher kollidierte im Kreuzungsbereich der B161 Jochberger-Straße mit einem Pkw.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Der 62-Jährige war mit seinem Moped auf der B161 in Richtung Osten unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein 47-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße der Kreuzung.

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Ursache noch ungeklärt

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Der Mopedlenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung wurde der 62-Jährige in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

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Bei dem verletzten Mopedlenker wurde auch ein Alkomattest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus.