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Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. (Symbolbild)
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Identität noch unklar

Zeugen schlagen Alarm – Wanderer stürzt 60 Meter in Tod

Ein Bergwanderer ist am Zahmen Kaiser rund 60 Meter über steiles Felsgelände abgestürzt. Für den bislang unbekannten Mann kam jede Hilfe zu spät.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
04.10.2026, 20:27
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Ein Bergwanderer ist am Sonntag bei einer Tour am Zahmen Kaiser tödlich verunglückt. Der bislang unbekannte Mann stürzte beim Abstieg von der Pyramidenspitze rund 60 Meter über steiles Felsgelände ab.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr im Gemeindegebiet von Walchsee. Nach ersten Erkenntnissen war der Wanderer auf dem Weg von der Pyramidenspitze in Richtung Winkelkar unterwegs. Auf rund 1.760 Metern Höhe kam er aus bislang unbekannter Ursache beim teilweise seilversicherten Abstieg zu Sturz.

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Andere Wanderer sahen Absturz

In weiterer Folge stürzte der Mann rund 60 Meter über sehr steiles Felsgelände ab. Andere Bergwanderer beobachteten den Unfall und setzten umgehend den Alpinnotruf ab.

Der Notarzt des alarmierten Notarzthubschraubers "Heli 3" konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Leiche wurde anschließend vom Polizeihubschrauber "Libelle" im Beisein von zwei Alpinpolizisten geborgen.

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Die Identität des Verstorbenen ist derzeit noch nicht geklärt. Auch die genauen Umstände des Absturzes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine gerichtliche Obduktion an.

red,04.10.2026, 20:27
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