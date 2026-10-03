Angefahren – Taxler findet Schwerverletzten auf Straße

Ein 55-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag schwer verletzt auf der Kranebitter Allee in Innsbruck gefunden. Er gab an, von einem Fahrzeug angefahren worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein Taxilenker entdeckte den verletzten Mann gegen 2.20 Uhr auf der Kranebitter Allee. Der 50-Jährige fand den 55-jährigen Bulgaren auf der Straße liegend vor. Einsatzkräfte leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend in die Innsbrucker Klinik.
Laut Polizei erklärte der 55-Jährige, zuvor von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden zu sein. Der Mann sei anschließend auf der Straße zurückgelassen worden.
Nähere Angaben zum Unfallhergang lagen vorerst nicht vor.
Die Verkehrsinspektion Innsbruck sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können.