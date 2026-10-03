i Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter (Symbolbild). istock (Symbolbild) Einfach liegengelassen Angefahren – Taxler findet Schwerverletzten auf Straße Mitten in der Nacht machte ein Taxler auf der Kranebitter Allee eine erschreckende Entdeckung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Von Österreich Heute 03.10.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 55-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag schwer verletzt auf der Kranebitter Allee in Innsbruck gefunden. Er gab an, von einem Fahrzeug angefahren worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Taxilenker entdeckte den verletzten Mann gegen 2.20 Uhr auf der Kranebitter Allee. Der 50-Jährige fand den 55-jährigen Bulgaren auf der Straße liegend vor. Einsatzkräfte leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend in die Innsbrucker Klinik.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Von Fahrzeug angefahren

Laut Polizei erklärte der 55-Jährige, zuvor von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden zu sein. Der Mann sei anschließend auf der Straße zurückgelassen worden.

Die Bilder des Tages i ?

Nähere Angaben zum Unfallhergang lagen vorerst nicht vor.

Polizei bittet um Hinweise

Die Verkehrsinspektion Innsbruck sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können.