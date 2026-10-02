i Die Verdächtigen sollen in ein Waffengeschäft eingebrochen sein. APA-Images / dpa / Dominik Bartl Wilde Flucht nach Bayern Waffencoup in Innsbruck – zwei Verdächtige gefasst Einbruch in ein Waffengeschäft, Verfolgungsjagd und Flucht nach Bayern: Nach einem Coup in Innsbruck wurden zwei Verdächtige festgenommen. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein filmreifer Coup, der sich am Freitag in Innsbruck ereignete: Gegen 5.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in einem Waffengeschäft. Die Täter machten sich mit einem Fahrzeug aus dem Staub – die Folge war eine Großfahndung mit anschließender Verfolgungsjagd nach Deutschland.

Demnach entdeckte eine Polizeistreife im Bereich des Zirler Bergs auf der B177 den mutmaßlichen Fluchtwagen. Im Zuge der Verfolgung gelang es den Tätern nach Bayern zu flüchten und die Beamten abzuschütteln.

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Festnahmen in Deutschland

Später entdeckte eine Streife in Bayern den verunfallten Fluchtwagen. Die Insassen waren allerdings verschwunden und dürften ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt haben. In weiterer Folge wurde auch per Hubschrauber nach den Flüchtigen gesucht. Die Polizei in Bayern sprach zudem eine Warnung an die Bevölkerung aus. Man konnte nämlich nicht ausschließen, dass die Täter bewaffnet sind.

Nun vermeldete die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg. Wie die bayerischen Beamten auf X mitteilten, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Fahndungsmaßnahmen würden jedoch andauern.

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Nähere Details zu den festgenommenen Verdächtigen, zu mutmaßlichen Komplizen, der Beute oder den Hintergründen des Einbruchs liegen aktuell nicht vor.