StartseiteÖsterreichTirol
Die Verdächtigen sollen in ein Waffengeschäft eingebrochen sein.
Die Verdächtigen sollen in ein Waffengeschäft eingebrochen sein.
APA-Images / dpa / Dominik Bartl
Wilde Flucht nach Bayern

Waffencoup in Innsbruck – zwei Verdächtige gefasst

Einbruch in ein Waffengeschäft, Verfolgungsjagd und Flucht nach Bayern: Nach einem Coup in Innsbruck wurden zwei Verdächtige festgenommen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
02.10.2026, 12:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Es war ein filmreifer Coup, der sich am Freitag in Innsbruck ereignete: Gegen 5.30 Uhr meldete eine Zeugin einen Einbruch in einem Waffengeschäft. Die Täter machten sich mit einem Fahrzeug aus dem Staub – die Folge war eine Großfahndung mit anschließender Verfolgungsjagd nach Deutschland.

Demnach entdeckte eine Polizeistreife im Bereich des Zirler Bergs auf der B177 den mutmaßlichen Fluchtwagen. Im Zuge der Verfolgung gelang es den Tätern nach Bayern zu flüchten und die Beamten abzuschütteln.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Festnahmen in Deutschland

Später entdeckte eine Streife in Bayern den verunfallten Fluchtwagen. Die Insassen waren allerdings verschwunden und dürften ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt haben. In weiterer Folge wurde auch per Hubschrauber nach den Flüchtigen gesucht. Die Polizei in Bayern sprach zudem eine Warnung an die Bevölkerung aus. Man konnte nämlich nicht ausschließen, dass die Täter bewaffnet sind.

Nun vermeldete die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg. Wie die bayerischen Beamten auf X mitteilten, konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Fahndungsmaßnahmen würden jedoch andauern.

Nähere Details zu den festgenommenen Verdächtigen, zu mutmaßlichen Komplizen, der Beute oder den Hintergründen des Einbruchs liegen aktuell nicht vor.

red,02.10.2026, 12:04
Mehr zum Thema
EinbruchVerfolgungsjagdFahndungFestnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
DiebstahlPolizeiPolizeieinsatzVerbrechen
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote