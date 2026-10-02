i Die Katze ergriff im Anschluss die Flucht. zoom.tirol Tier seitdem verschwunden Katze beißt Besitzer und löst Verkehrsunfall aus Eine Katze sorgte in Tirol für einen kuriosen Unfall. Sie biss und kratzte ihren Besitzer während der Fahrt – dann flüchtete sie. Von Newsdesk Heute 02.10.2026, 09:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Heimfahrt aus Italien endete für einen 57-jährigen Deutschen in der Nacht auf Freitag alles andere als geplant. Der Mann war gemeinsam mit seiner bengalischen Katze "Lily" auf dem Weg nach Augsburg, als es kurz vor der Kontrollstelle Radfeld auf der A12 zu einem folgenschweren Zwischenfall kam.

Die Katze wurde gegen 0.45 Uhr in ihrem Transportkorb plötzlich unruhig. "Lily" biss und kratzte ihren Besitzer während der Fahrt. Der 57-Jährige verriss daraufhin seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und landete in der angrenzenden Böschung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Tier untergetaucht

Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Doch damit war die Aufregung noch lange nicht vorbei: Als der Lenker aus seinem Wagen ausstieg, nutzte "Lily" ihre Chance und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung blieb der Deutsche vor Ort. Statt seine Reise fortzusetzen, machte er sich im Gestrüpp auf die Suche nach seinem Vierbeiner.

Auch die alarmierten Polizisten ließen nichts unversucht. Zur Unterstützung wurde eine Drohne des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein angefordert. Gemeinsam mit der Feuerwehr Radfeld wurde das Gebiet rund um die A12 aus der Luft abgesucht.

Falsche Katze gefunden

Schon nach kurzer Zeit entdeckte das Drohnenteam tatsächlich eine dunkle Katze in einem Feld. Die Hoffnung auf ein schnelles Happy End war allerdings verfrüht: Nach Rücksprache mit dem Besitzer stellte sich heraus, dass es sich um die falsche Katze handelte.

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Suche vorerst ohne Erfolg abgebrochen. Der schwer beschädigte Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von "Lily" fehlte Freitagfrüh weiterhin jede Spur. Nun hoffen die Einsatzkräfte, dass Anrainer die ausgebüxte Katze entdecken und melden.