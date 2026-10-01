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Die Leiche des Mannes wurde im Inn entdeckt.
Die Leiche des Mannes wurde im Inn entdeckt.
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Rätsel um toten Angler

Auto tagelang verlassen – dann wird Leiche entdeckt

Ein tagelang abgestelltes Auto führte in Tirol zu einer großen Suchaktion. Am Inn entdeckten Einsatzkräfte schließlich die Leiche eines Mannes.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
01.10.2026, 09:52
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Ein mysteriöses Auto sorgte im Tiroler Unterland für Aufregung. Der Wagen wurde von einer Spaziergängerin bei der Polizei gemeldet, da er bereits seit zwei Tagen mit offenem Fenster an derselben Stelle stand.

Bei einer ersten Nachschau konnte die Polizei vor Ort jedoch niemanden antreffen. Bei weiteren Erhebungen am Mittwoch stießen die Beamten dann auf einer Sandbank im Inn auf eine Anglerausrüstung.

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Identität unklar

Wie die "Krone" berichtet, wurde daraufhin eine große Suchaktion in die Wege geleitet. Daran waren auch Wasserrettung, Feuerwehr, Rettung, Notarzt- und Polizeihubschrauber beteiligt. Das betroffene Gebiet wurde im Wasser und am Inn-Ufer abgesucht.

Österreicherin und Hund tot in Auto bei Udine entdeckt

Im Gemeindegebiet von Buch in Tirol kam es dann zum tragischen Fund. Am Ufer des Flusses konnten die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes entdecken, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Tageszeitung am Donnerstag.

Leiche in Tirol entdeckt – Polizei steht vor Rätsel

Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist aktuell unklar. Eine Obduktion der Leiche soll seitens der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführt werden. Laut der Polizei deute bisher nichts auf ein Fremdverschulden hin.

red,01.10.2026, 09:52
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