i Die Leiche des Mannes wurde im Inn entdeckt. ZOOM.Tirol Rätsel um toten Angler Auto tagelang verlassen – dann wird Leiche entdeckt Ein tagelang abgestelltes Auto führte in Tirol zu einer großen Suchaktion. Am Inn entdeckten Einsatzkräfte schließlich die Leiche eines Mannes. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mysteriöses Auto sorgte im Tiroler Unterland für Aufregung. Der Wagen wurde von einer Spaziergängerin bei der Polizei gemeldet, da er bereits seit zwei Tagen mit offenem Fenster an derselben Stelle stand.

Bei einer ersten Nachschau konnte die Polizei vor Ort jedoch niemanden antreffen. Bei weiteren Erhebungen am Mittwoch stießen die Beamten dann auf einer Sandbank im Inn auf eine Anglerausrüstung.

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Identität unklar

Wie die "Krone" berichtet, wurde daraufhin eine große Suchaktion in die Wege geleitet. Daran waren auch Wasserrettung, Feuerwehr, Rettung, Notarzt- und Polizeihubschrauber beteiligt. Das betroffene Gebiet wurde im Wasser und am Inn-Ufer abgesucht.

Im Gemeindegebiet von Buch in Tirol kam es dann zum tragischen Fund. Am Ufer des Flusses konnten die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes entdecken, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Tageszeitung am Donnerstag.

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Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist aktuell unklar. Eine Obduktion der Leiche soll seitens der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführt werden. Laut der Polizei deute bisher nichts auf ein Fremdverschulden hin.