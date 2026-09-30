i Letztlich kam es doch noch zu einem Rettungseinsatz. ZOOM.TIROL Kurioser Unfall in Tirol Motorrad stürzt 60 Meter ab – dann sticht Wespe zu Ein Deutscher überstand in Hochfügen einen spektakulären Motorradunfall unverletzt. Kurz darauf musste er trotzdem ins Spital. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 08:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Ausflug endete gleich mit doppeltem Pech. Ein 54-jähriger Deutscher war am Dienstag gegen 14.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hochfügenstraße in Tirol talwärts unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Auf einem Schotterparkplatz gelang dem Biker noch rechtzeitig der Absprung. Während der 54-Jährige unverletzt blieb, machte sich sein Motorrad ohne ihn auf den Weg: Die Maschine stürzte rund 60 Meter über das angrenzende steile Gelände ab und landete schließlich in einem Bach.

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Eigentlich hätte der Lenker nach diesem spektakulären Absturz allen Grund zum Aufatmen gehabt. Doch dann nahm der Vorfall eine kuriose Wendung.

Von Wespe gestochen

Nach dem Unfall wollte der Deutsche etwas trinken. Ausgerechnet dabei wurde er von einer Wespe in die Zunge gestochen. Nachdem er den Motorradabsturz unverletzt überstanden hatte, musste er wegen des Insektenstichs vom Rettungsdienst abtransportiert werden.

Auch für das abgestürzte Motorrad war schließlich Hilfe nötig. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Bergbahnen Hochfügen und der Feuerwehr Fügen wurde die schwer beschädigte Maschine mit Bergegeschirr und Seilwinde aus dem steilen Gelände geborgen. Danach übernahm ein Abschleppdienst.