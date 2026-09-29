i Tragischer Unfall auf der Fernpassstraße: Ein 77-jähriger Deutscher starb nach einem Frontalcrash mit einem Lkw, seine Frau wurde schwer verletzt. FF Reutte Crash in Tirol Ehepaar kracht frontal in Lkw – Mann (77) sofort tot Tragischer Unfall auf der Fernpassstraße: Ein 77-jähriger Deutscher starb nach einem Frontalcrash mit einem Lkw, seine Frau wurde schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 21:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ein deutsches Ehepaar nahm die Fahrt über die Fernpassstraße am Dienstag ein tragisches Ende. Bei Breitenwang geriet ihr Auto in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Der 77-jährige Lenker kam ums Leben, seine 76-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Darüber berichtet der ORF.

Der Unfall passierte auf der B179 im Bereich der Abfahrt Planseewerk Süd. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Deutschen mit ihrem Wagen in Richtung Norden unterwegs. In einer Rechtskurve folgte das Auto aus bisher ungeklärter Ursache nicht mehr dem Straßenverlauf, sondern fuhr geradeaus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Google Map anzeigen

Pkw landet nach Zusammenstoß im Graben

In der Folge kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw über die Böschung geschleudert. Das Fahrzeug blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Die Rettungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Reutte und Breitenwang, zwei Rettungswagen des Roten Kreuzes, ein leitender Notarzt und ein Einsatzleiter. Auch der Notarzthubschrauber C5, die Bergrettung Reutte sowie mehrere Polizeistreifen wurden alarmiert.

Die Bilder des Tages i ?

Ehefrau schwer verletzt

Für den 77-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei am Abend bekannt gab, erlag der Lenker seinen schweren Verletzungen. Seine 76-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Murnau gebracht.

Der Fahrer des Lastwagens wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut. Während des Einsatzes musste die Fernpassstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.