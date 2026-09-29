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Der Hauptbahnhof in Innsbruck.
Der Hauptbahnhof in Innsbruck.
APA-Images / Weingartner-Foto
Feuerwehr vor Ort

Großeinsatz! Innsbrucker Hauptbahnhof evakuiert

Der Innsbrucker Hauptbahnhof wurde Dienstagfrüh wegen eines Feuerwehreinsatzes evakuiert. Im Untergeschoß wurde eine Kältemittelleitung angebohrt.
André Wilding
Von André Wilding
29.09.2026, 09:01
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Dienstagfrüh mussten Reisende den Innsbrucker Hauptbahnhof verlassen. Ein Feuerwehreinsatz führte zur Evakuierung der Bahnhofshalle. Erste Meldungen waren zunächst von einem möglichen Gasaustritt ausgegangen.

Brand in Innsbrucker Innenstadt gibt Rätsel auf

Die Einsatzkräfte wurden laut "ORF Tirol" kurz nach 8 Uhr alarmiert. Laut Berufsfeuerwehr war im Untergeschoß eine Kältemittelleitung angebohrt worden.

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Kühlmittel in Geschäft ausgetreten

Der Vorfall ereignete sich offenbar in einem Lebensmittelgeschäft im Untergeschoß. Dort wird derzeit gebaut. In dem Bereich trat Kühlmittel aus.

Alarmstufe 2! Mehrere Straßen in der Nacht gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin die Bahnhofshalle geräumt, heißt es in dem Bericht.

31 Feuerwehrleute im Einsatz

Neben der Innsbrucker Berufsfeuerwehr rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Reichenau an.

Insgesamt standen zehn Fahrzeuge und 31 Einsatzkräfte bei dem Großeinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof im Einsatz.

wil,29.09.2026, 09:01
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