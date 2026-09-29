Großeinsatz! Innsbrucker Hauptbahnhof evakuiert

Dienstagfrüh mussten Reisende den Innsbrucker Hauptbahnhof verlassen. Ein Feuerwehreinsatz führte zur Evakuierung der Bahnhofshalle. Erste Meldungen waren zunächst von einem möglichen Gasaustritt ausgegangen.
Die Einsatzkräfte wurden laut "ORF Tirol" kurz nach 8 Uhr alarmiert. Laut Berufsfeuerwehr war im Untergeschoß eine Kältemittelleitung angebohrt worden.
Der Vorfall ereignete sich offenbar in einem Lebensmittelgeschäft im Untergeschoß. Dort wird derzeit gebaut. In dem Bereich trat Kühlmittel aus.
Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin die Bahnhofshalle geräumt, heißt es in dem Bericht.
Neben der Innsbrucker Berufsfeuerwehr rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Reichenau an.
Insgesamt standen zehn Fahrzeuge und 31 Einsatzkräfte bei dem Großeinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof im Einsatz.