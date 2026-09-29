i Der Hauptbahnhof in Innsbruck. APA-Images / Weingartner-Foto Feuerwehr vor Ort Großeinsatz! Innsbrucker Hauptbahnhof evakuiert Der Innsbrucker Hauptbahnhof wurde Dienstagfrüh wegen eines Feuerwehreinsatzes evakuiert. Im Untergeschoß wurde eine Kältemittelleitung angebohrt. Von André Wilding 29.09.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dienstagfrüh mussten Reisende den Innsbrucker Hauptbahnhof verlassen. Ein Feuerwehreinsatz führte zur Evakuierung der Bahnhofshalle. Erste Meldungen waren zunächst von einem möglichen Gasaustritt ausgegangen.

Die Einsatzkräfte wurden laut "ORF Tirol" kurz nach 8 Uhr alarmiert. Laut Berufsfeuerwehr war im Untergeschoß eine Kältemittelleitung angebohrt worden.

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Kühlmittel in Geschäft ausgetreten

Der Vorfall ereignete sich offenbar in einem Lebensmittelgeschäft im Untergeschoß. Dort wird derzeit gebaut. In dem Bereich trat Kühlmittel aus.

Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin die Bahnhofshalle geräumt, heißt es in dem Bericht.

31 Feuerwehrleute im Einsatz

Neben der Innsbrucker Berufsfeuerwehr rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Reichenau an.

Die Bilder des Tages i ?

Insgesamt standen zehn Fahrzeuge und 31 Einsatzkräfte bei dem Großeinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof im Einsatz.