i Die Rettungskräfte standen im Großeinsatz. (Symbolbild) istock Großeinsatz in Innsbruck Gerüst kracht zusammen – Acht Verletzte auf Baustelle Ein Baugerüst ist am Montagnachmittag in Innsbruck eingestürzt. Acht Menschen wurden verletzt, drei davon mittelschwer. Die Ursache ist noch unklar. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein eingestürztes Baugerüst hat am Montagnachmittag in Innsbruck einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon mittelschwer.

Gegen 17.05 Uhr brach das rund drei Meter hohe Gerüst in der Anton-Melzer-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Insgesamt erlitten fünf Personen leichte Verletzungen.

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Großeinsatz nach Gerüst-Einsturz

Der Rettungsdienst rückte mit sieben Fahrzeugen an, zusätzlich waren zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz, wie der ORF berichtet.

Wegen des Unfalls musste die Egger-Lienz-Straße in Fahrtrichtung Osten für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen über die Andreas-Hofer-Straße umgeleitet.

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Warum das Gerüst einstürzte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die genauen Verletzungen der Betroffenen werden noch erhoben.