i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Reutte Brand in Unterkunft reißt Bewohner aus dem Schlaf In einer Gemeinschaftsunterkunft in Reutte brach in einer Küche ein Brand aus. Ein 22-Jähriger wurde wach und löschte die Flammen. Von André Wilding 28.09.2026, 07:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schlafender Bewohner hat am Sonntagabend einen Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Reutte entdeckt und rasch reagiert. Der 22-Jährige griff zum Feuerlöscher und konnte die Flammen eindämmen und löschen.

Gegen 21 Uhr war es in einem Zimmer der Unterkunft zu einer Brandentwicklung im Bereich einer Kochstelle in der Küche gekommen. Der syrische Staatsangehörige schlief zu diesem Zeitpunkt im Nebenzimmer.

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Bewohner wird durch Brand wach

Der 22-Jährige wachte auf, bemerkte das Feuer und setzte den Feuerlöscher ein. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Reutte kontrollierte den betroffenen Bereich anschließend noch einmal.

Der Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er allerdings ab.

Bewohner schlafen bei Freunden

In der Wohnung entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Bewohner konnten die Nacht bei befreundeten Personen verbringen.

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Neben der Feuerwehr standen auch der Rettungsdienst und die Polizei Reutte im Einsatz. Nach Abschluss der Ermittlungen werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt