i Die Bergrettung eilte der Frau zu Hilfe. istock (Symbolbild) Alpinunfall in Thiersee Frau muss ganze Nacht in Felsloch ausharren Eine Wanderin stürzte in Tirol in ein 9 Meter tiefes Felsloch. Schwer verletzt musste sie bei Temperaturen knapp über null Grad die Nacht ausharren. Von André Wilding 27.09.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 54-jährige Deutsche (aus der Region München/Bayern stammend) wanderte am Freitag alleine vom Parkplatz der Ackernalm in Richtung Gipfel des Hinteren Sonnwendjochs im Gemeindegebiet von Thiersee/Almen.

Am späten Nachmittag stieg die Frau nach Erreichen des Gipfels wieder in Richtung Tal ab. Zwischen 19.00 und 20.00 Uhr stürzte die 54-Jährige aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Örtlichkeit Burgstein in ein rund 9 Meter tiefes Loch, welches sich zwischen Felsen neben dem Wanderweg befand.

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Bewusstsein verloren

Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte die Frau sodann das Bewusstsein verloren und gegen Mitternacht wiedererlangt haben, woraufhin sie vergeblich versuchte, telefonisch einen Notruf abzusetzen, was ihr jedoch nicht gelang.

In weiterer Folge musste sie, nur spärlich mit leichter Wanderbekleidung ausgestattet und schwer verletzt im Felsloch liegend, über Nacht bei Temperaturen knapp über Null Grad Celsius ausharren.

Gegen 07.30 Uhr stiegen zwei Frauen aus Deutschland im Alter von 30 und 33 Jahren, nach einer erfolgten Sonnenaufgangstour, über den Wanderweg in Richtung Tal ab, als sie im Bereich der Unfallstelle Hilferufe wahrnahmen.

Schwere Verletzungen

Nach kurzer Suche konnten sie die schwer verletzte und schon merklich kraftlose 54-Jährige Frau im Loch liegend lokalisieren und einen Notruf absetzen. In weiterer Folge wurde die Frau durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt, mittels Tau geborgen und durch den Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

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Im Einsatz standen die Bergrettung Kufstein, die Bergwacht Thiersee, sowie der Notarzthubschrauber "Heli 3" und die Alpinpolizei Kufstein. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.