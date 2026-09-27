Rohbau geht in der Nacht plötzlich in Flammen auf

Flammen schlugen am Samstagabend aus einem Rohbau in Oberndorf in Tirol. Gegen 20.28 Uhr stand das Gebäude in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Baustelle.
Auch die umliegenden Gebäude blieben von den Flammen verschont. Der 46-jährige Besitzer des Rohbaus war vor Ort und machte gegenüber den Polizisten Angaben zu zuvor durchgeführten Arbeiten.
Die Feuerwehren Oberndorf in Tirol und St. Johann rückten zum Einsatz aus und konnten den Brand schließlich löschen. Verletzt wurde niemand.
Der Rohbau wurde durch das Feuer allerdings stark beschädigt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.
Der 46-jährige Besitzer gab an, dass am 26. Juni 2026 Flämmarbeiten am Dach durchgeführt worden waren. Die Polizisten gehen davon aus, dass der Brand aufgrund dieser Arbeiten ausgebrochen sein könnte.
Die genaue Ursache des Feuers soll nun durch den zuständigen Brandermittler geklärt werden.