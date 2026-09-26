i ? Attacke in Achenkirch Stier schleudert Landwirt auf Weide durch die Luft Ein Stier attackierte in Achenkirch einen Landwirt (44) und dessen Cousine (68). Die Frau musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital. Von André Wilding 26.09.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Achenkirch ab. Ein Stier ging auf einen 44-jährigen Landwirt los. Als dessen Cousine eingreifen wollte, wurde auch sie von dem Tier attackiert.

Gegen 7.50 Uhr befand sich der Landwirt auf der Weide. Eine Zeugin beobachtete, wie der 44-Jährige mit zwei Stöcken versuchte, den Stier von der dort befindlichen Kuhherde zu trennen.

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Stier schleudert Landwirt durch die Luft

Daraufhin attackierte das Tier den Mann. Der Stier erfasste den Landwirt mit seinen Hörnern und schleuderte ihn durch die Luft. Anschließend drückte er den 44-Jährigen zu Boden und stieß ihn über die Weide.

Die ebenfalls anwesende 68-jährige Cousine des Landwirts versuchte einzugreifen. Mit einem Stock oder einem ähnlichen Gegenstand wollte sie den Stier dazu bringen, von dem Mann abzulassen.

Doch daraufhin ging das Tier auch auf die Frau los. Der Stier stieß die 68-Jährige um und drückte sie zu Boden.

Frau mit Hubschrauber ins Spital

Alarmierte Rettungskräfte versorgten beide Verletzten. Die 68-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.

Der 44-Jährige wurde von einem Rettungsteam und einem Notarzt medizinisch erstversorgt. Eine weitere Behandlung sowie einen Transport ins Krankenhaus lehnte er jedoch ab.

Unbekannte sollen Zaun niedergelegt haben

Wie der Stier überhaupt auskommen konnte, ist nun Gegenstand weiterer Erhebungen. Der Landwirt gab an, dass der Weidezaun in der Nacht von bislang unbekannten Personen niedergelegt worden sei und das Tier dadurch auskommen konnte.

Die Bilder des Tages i ?

Zu dem niedergelegten Weidezaun laufen weitere Ermittlungen. Nach deren Abschluss wird der Fall den zuständigen Behörden gemeldet.