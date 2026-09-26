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Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
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Getty Images (Symbolbild)
Polizei im Einsatz

Streit um Dienstleistung eskaliert in Landeck komplett

Wegen unterschiedlicher Ansichten über eine erbrachte Dienstleistung gerieten 2 Männer in Landeck aneinander. Beide gaben an, verletzt worden zu sein.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 14:45
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Ein Streit über eine erbrachte Dienstleistung ist am Samstagvormittag mitten in Landeck handgreiflich geworden. Zwei Männer im Alter von 36 und 46 Jahren gerieten dabei aneinander.

Österreicher vor Lokal bewusstlos geschlagen

Auslöser war laut Polizei eine unterschiedliche Auffassung über die erbrachte Dienstleistung. Gegen 10.08 Uhr entwickelte sich daraus eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Österreicher und dem 46-jährigen Syrer.

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Kleidungsstücke wurden zerrissen

Bei dem Streit ging es offenbar heftig zur Sache. Mehrere Kleidungsstücke der beiden Beteiligten wurden während der Auseinandersetzung zerrissen.

Beide Männer gaben anschließend an, verletzt worden zu sein. Eine medizinische Versorgung lehnten sowohl der 36-Jährige als auch der 46-Jährige ab.

5 Jugendliche prügeln 3 Männer (23) krankenhausreif

Nach Abschluss der Erhebungen wird der Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet.

wil,26.09.2026, 14:45
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