i Der Pkw blieb an zwei Bäumen hängen. Zoom.Tirol Unfall in Sölden Österreicher (22) bei Crash aus Auto geschleudert Ein 22-jähriger Autofahrer kam bei Sölden von der Straße ab und stürzte mit seinem Pkw bis zu 20 Meter ab. Er und sein Beifahrer wurden verletzt. Von André Wilding 26.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Sölden: Ein Pkw kam von der L240 ab und stürzte über unwegsames Gelände in die Tiefe.

Der 22-jährige Lenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, sein 33-jähriger Beifahrer im Wagen eingeschlossen.

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Der Österreicher war gegen 1.50 Uhr von Vent kommend in Richtung Sölden unterwegs. Plötzlich touchierte der Pkw zunächst die Böschung auf der linken Straßenseite.

Auto bleibt an zwei Bäumen hängen

Danach geriet das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 15 bis 20 Meter über unwegsames Gelände ab. Erst zwei Bäume stoppten den Pkw.

Durch die Wucht des Unfalls wurde der 22-Jährige aus dem Wagen geschleudert. Der 33-jährige Beifahrer konnte das Fahrzeug nicht selbst verlassen.

Polizisten, die Feuerwehren Vent und Sölden sowie die Bergrettung Sölden rückten zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte befreiten den 33-Jährigen aus dem Pkw und bargen beide Verletzten aus dem Gelände.

Alkovortest positiv

Der Lenker und sein Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus Zams gebracht.

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Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein beim 22-jährigen Lenker durchgeführter Alkovortest verlief positiv.