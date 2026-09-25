Saunazelt über Ofen löst Brand in Tirol aus

Von einem Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Imst berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Freitagmorgen. Gegen 21.30 Uhr brach in einer Wohnung ein Kleinbrand aus. Als wahrscheinliche Ursache gilt eine ungewöhnliche Konstruktion.
Über einem Ofen war ein sogenanntes "Saunazelt" aufgebaut worden. Dadurch dürfte sich die Hitze gestaut und schließlich den Brand ausgelöst haben.
Die Feuerwehr Imst rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Die Florianis hatten die Situation rasch unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.