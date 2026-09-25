i Archivbild eines Feuerwehrfahrzeugs. iStock Hitzestau in Wohnung Saunazelt über Ofen löst Brand in Tirol aus Ein Ofen und ein darüber aufgebautes Saunazelt dürften am Mittwochabend einen Kleinbrand in einer Wohnung in Imst ausgelöst haben. Von Michael Rauhofer-Redl 25.09.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Imst berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Freitagmorgen. Gegen 21.30 Uhr brach in einer Wohnung ein Kleinbrand aus. Als wahrscheinliche Ursache gilt eine ungewöhnliche Konstruktion.

Hitzestau wegen Saunazelt

Über einem Ofen war ein sogenanntes "Saunazelt" aufgebaut worden. Dadurch dürfte sich die Hitze gestaut und schließlich den Brand ausgelöst haben.

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Die Feuerwehr Imst rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Die Florianis hatten die Situation rasch unter Kontrolle und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.