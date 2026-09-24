i Die Mutter wurde schwer verletzt (Symbolfoto). "Heute" Schwerer Unfall in Imst Sohn (11) im Auto – Mutter von eigenem Pkw überfahren Dramatischer Unfall in Imst: Eine 45-Jährige sprang aus ihrem rückwärts rollenden Auto und wurde vom eigenen Fahrzeug erfasst. Von Österreich Heute 24.09.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein plötzlich ausgefallener Motor endete am Mittwochabend für eine 45-jährige Tunesierin mit schweren Verletzungen. Die Frau war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pkw in Imst unterwegs – im Bereich der Langgasse.

Auf dem Beifahrersitz saß ihr elfjähriger Sohn. Nachdem die Lenkerin den dortigen Kreisverkehr verlassen hatte, fiel nach ihren Angaben plötzlich der Motor ihres Autos aus.

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Pkw rollte plötzlich rückwärts

Das Fahrzeug begann daraufhin rückwärts zu rollen. Die 45-Jährige sprang aus dem Auto. Dabei wurde sie jedoch von ihrem eigenen Pkw erfasst und schwer verletzt.

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Doch das Auto kam noch immer nicht zum Stillstand. Es rollte weiter und krachte schließlich gegen einen anderen Pkw. Dessen Lenker hatte sein Fahrzeug gerade angehalten.

An beiden Autos entstand Sachschaden.