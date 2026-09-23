Todes-Crash bei A12-Baustelle – Identität noch unklar

Schwerer Unfall in der Nacht auf Dienstag auf der A12 im Gemeindegebiet von Silz: Gegen 3.15 Uhr kam es in einem Baustellenbereich mit Gegenverkehr zu einer tödlichen Kollision zwischen einem BMW und einem Sattelschlepper
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen vom Laster laut Feuerwehr "noch einige Meter weitergeschoben", bevor beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker des Pkw im stark deformierten Fahrzeug eingeschlossen und eingeklemmt. Über das Fenster wurde eine Zugangsöffnung geschaffen, doch für den BMW-Lenker kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
„Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft.“Freiwillige Feuerwehr Silz
Besonders tragisch: Wer der Verstorbene ist, steht derzeit noch nicht fest. Laut Polizeimeldung von Mittwochvormittag ist die Identität noch immer nicht gesichert.
Der Lkw-Lenker, ein 42-jähriger Serbe, wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Die A12 war im betroffenen Bereich nach dem Unfall komplett gesperrt. Die Sperre dauerte von 3.16 Uhr bis 7.30 Uhr. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.