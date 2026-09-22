i Der Junge stürzte vor einem Traktor (Symbolbild). iStock Polizei sucht nun Begleiter Bub (6) stürzt mit Rad vor Traktor – Mann fuhr weiter Ein Bub kam mit seinem Rad zu Sturz. Ein Traktorfahrer wollte Rettung und Polizei verständigen doch der Begleiter des Buben lehnte ab und verschwand. Von Österreich Heute 22.09.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 16.30 Uhr war ein Landwirt mit seinem Traktor auf dem Auweg unterwegs. Ihm kamen ein Mann und zwei Buben im Alter von etwa sechs und acht Jahren auf Fahrrädern entgegen. Der 69-Jährige verringerte deshalb die Geschwindigkeit.

Bub stürzt mit Fahrrad

Nachdem der jüngere Bub den Traktor passiert hatte, blickte der Landwirt nach hinten. Dabei bemerkte er, dass das Kind offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt war. Der Bub dürfte sich dabei Abschürfungen zugezogen haben.

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Der Landwirt hielt an und wollte helfen. Weil er selbst kein Handy dabeihatte, bat er den ihm unbekannten Begleiter, Polizei und Rettung zu verständigen. Doch dazu kam es nicht.

Polizei sucht Begleiter

Der Mann wollte laut Polizei weder Rettung noch Polizei verständigen. Stattdessen verließ er gemeinsam mit den beiden Kindern den Unfallort. Der 69-Jährige meldete den Vorfall anschließend selbst bei der Polizeiinspektion Imst. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, um den Unfallhergang zu klären.