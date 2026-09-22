i Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. FF Silz Schwangere und Mann tot Zweiter Todes-Crash in wenigen Wochen an A12-Baustelle Ein Pkw krachte auf der A12 bei Silz frontal in einen Lkw. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät. Es ist nicht die erste Tragödie in diesem Bereich. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Crash in einem Baustellenbereich auf der Inntalautobahn (A12) bei Silz (Bezirk Imst): In der Nacht auf Dienstag war dort ein Pkw-Lenker unterwegs als er plötzlich aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit einem Lkw zusammenkrachte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch einige Meter mitgeschleift, bevor beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Die Feuerwehr Silz wurde um 3.17 Uhr zur Einsatzstelle alarmiert.

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Mann stirbt an Unfallstelle

Als die Floriani ankamen, war der Pkw-Lenker im stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte konnten über ein Fenster zu dem Mann gelangen. Für diesen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr öffnete mittels hydraulischer Rettungsgeräte die Beifahrerseite des Pkw, um sicherzustellen, dass sich keine weitere Person im Fahrzeug befand. Der Lkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Zur Identität der verstorbenen Person liegen bisher keine genaueren Informationen vor. Die A12 musste an der betroffenen Stelle komplett gesperrt werden – der Verkehr wurde umgeleitet. Erst gegen 7.30 Uhr wurde die Sperre aufgehoben.

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Auch Frau verunglückte tödlich

Wie die "Krone" berichtet, kam es bereits am 18. August zu einem tödlichen Unfall in diesem Baustellenbereich. Damals verunglückte eine 33-jährige Einheimische, als sie mit ihrem Pkw vom Oberland kommend in Richtung Innsbruck fuhr.

Auch die Frau geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Kleintransporter. Die schwangere Frau hatte keine Chance und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.