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Die Feuerwehr war rasch vor Ort.
Die Feuerwehr war rasch vor Ort.
Getty Images (Symbolbild)
Einsatz in der Nacht

Brand in Innsbrucker Innenstadt gibt Rätsel auf

In der Innsbrucker Innenstadt gerieten in der Nacht auf Dienstag Kartonagen in Brand. Das Feuer beschädigte eine Hausfassade, verletzt wurde niemand.
André Wilding
Von André Wilding
22.09.2026, 07:45
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Mitten in der Nacht musste die Berufsfeuerwehr Innsbruck zu einem Brand in der Innenstadt ausrücken. Gegen 00.50 Uhr gerieten am 22. September bei einem Gebäude abgestellte Kartonagen in Brand.

Balkon in Flammen! Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Warum das Feuer ausbrach, ist bisher nicht geklärt.

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Flammen beschädigen Fassade

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte den Brand löschen. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Fassade des betroffenen Gebäudes.

Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Ursache für den nächtlichen Brand ist bisher ungeklärt.

wil,22.09.2026, 07:45
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