Brand in Innsbrucker Innenstadt gibt Rätsel auf

Mitten in der Nacht musste die Berufsfeuerwehr Innsbruck zu einem Brand in der Innenstadt ausrücken. Gegen 00.50 Uhr gerieten am 22. September bei einem Gebäude abgestellte Kartonagen in Brand.
Warum das Feuer ausbrach, ist bisher nicht geklärt.
Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte den Brand löschen. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Fassade des betroffenen Gebäudes.
Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Ursache für den nächtlichen Brand ist bisher ungeklärt.