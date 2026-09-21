i Der Bub erlitt schwere Verbrennungen und musste in die Klinik gebracht werden. (Symbolbild) istock Heißes Öl schwappt über Schwer verbrannt! Bub (6) muss sofort in Klinik Ein Sechsjähriger wurde in Schwaz von heißem Öl überschüttet. Der Bub erlitt schwere Verbrennungen und musste in die Klinik gebracht werden. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall mit einem Gaskocher hat sich am Sonntag in Schwaz ereignet. Ein sechsjähriger Bub wurde dabei von heißem Öl überschüttet und musste anschließend in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Der Unfall passierte gegen 13.00 Uhr. Der Sechsjährige wollte einen Gegenstand unter einem Tisch hervorholen. Auf dem Tisch befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Gaskocher.

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Dabei blieb der Bub am Gasschlauch hängen. In der Folge schwappte heißes Öl aus dem Gaskocher und ergoss sich über das Kind.

Der Sechsjährige zog sich bei dem Unfall schwere Verbrennungen und Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.