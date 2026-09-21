Schwer verbrannt! Bub (6) muss sofort in Klinik

Ein schwerer Unfall mit einem Gaskocher hat sich am Sonntag in Schwaz ereignet. Ein sechsjähriger Bub wurde dabei von heißem Öl überschüttet und musste anschließend in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Der Unfall passierte gegen 13.00 Uhr. Der Sechsjährige wollte einen Gegenstand unter einem Tisch hervorholen. Auf dem Tisch befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Gaskocher.
Dabei blieb der Bub am Gasschlauch hängen. In der Folge schwappte heißes Öl aus dem Gaskocher und ergoss sich über das Kind.
Der Sechsjährige zog sich bei dem Unfall schwere Verbrennungen und Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.