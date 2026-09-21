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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Innsbruck

Radlerin verletzt – Polizei bittet jetzt um Hinweise

Eine 75-jährige Radfahrerin kam Montagmittag in Innsbruck zu Sturz. Ob es dabei zu einer Berührung mit einem Pkw kam, ist noch unklar.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 11:56
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Ein Radunfall in Innsbruck beschäftigt die Polizei. Am Montag, 21. September, kam eine 75-jährige Österreicherin im Bereich der Kreuzung Schöpfstraße/Innerkoflerstraße zu Sturz.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. An dem Vorfall war auch ein Pkw beteiligt. Wie genau es zum Sturz der Radfahrerin kam, steht allerdings noch nicht fest.

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Berührung mit Pkw noch unklar

Insbesondere müssen die Ermittler klären, ob es zwischen dem Auto und der 75-Jährigen zu einer Berührung gekommen ist.

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Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

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Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben dazu machen kann, soll sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 0043 59133 7591 100 melden.

wil,21.09.2026, 11:56
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