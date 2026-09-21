i Die L37 war für die Bergungsarbeiten bis ca. 16:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Facebook / FF Thiersee Unfall in Thiersee Autofahrer (32) sagte nach Crash kein einziges Wort Ein 32-Jähriger krachte in Thiersee frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Ein Drogentest verlief positiv, beide Lenker wurden verletzt. Von André Wilding 21.09.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der L37 im Gemeindegebiet von Thiersee ereignete sich am Sonntag gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 32-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Pkw von Landl kommend in Richtung Kufstein.

Plötzlich prallte er in einer Rechtskurve gegen die Leitplanke und schleuderte von dort gegen einen Felsen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. In der Folge stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Augsburg zusammen.

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Nicht ansprechbar

Der 32-Jährige wies deutliche Beeinträchtigungen auf und war an der Unfallstelle zunächst nicht ansprechbar. Im Fahrzeug wurden verdächtige Gegenstände sowie eine Substanz vorgefunden; ein Drogenschnelltest verlief positiv.

Eine spätere klinische Untersuchung durch einen Arzt bestätigte schließlich die Fahruntauglichkeit des Mannes. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Während die 53-Jährige das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte, wurde der 32-Jährige stationär aufgenommen. Die L37 war für die Bergungsarbeiten bis ca. 16:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Umleitung eingerichtet

Eine Umleitung wurde über die L30 eingerichtet. Der 32-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.

Die Bilder des Tages i ?

Im Einsatz standen 2 Rettungswägen, 1 Notarztfahrzeug, 4 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Thiersee mit insgesamt 40 Einsatzkräfte sowie 2 Polizeistreifen.