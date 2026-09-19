i Der Unbekannte stieß die Pensionistin zurück. Getty Images (Symbolbild) In Gebäude gegangen Mann raubt Tiroler Heimbewohnerin im Rollstuhl aus Ein Unbekannter bestahl am Samstag eine 79-Jährige in einem Heim in Wörgl. Als sie ihn stoppen wollte, wurde sie gewaltsam zurückgestoßen. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dreister Diebstahl am Samstagvormittag in Wörgl (Tirol): Gegen 9 Uhr gelangte eine bisher unbekannte Person in ein Heim und bewegte sich dort durch mehrere Stockwerke.

Schließlich betrat der Täter das Zimmer einer 79-jährigen Österreicherin. Die Frau saß zu diesem Zeitpunkt im Rollstuhl. Der Unbekannte begann, mehrere Schubladen im Zimmer zu durchsuchen.

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Frau blieb unverletzt

Die Seniorin wollte den Diebstahl nicht einfach geschehen lassen und versuchte, den Eindringling aufzuhalten. Sie packte ihn an der Kleidung. Daraufhin reagierte der Täter mit Gewalt und stieß die 79-Jährige mit beiden Händen zurück.

Anschließend schnappte sich der Unbekannte einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und verließ das Zimmer. Danach verlor sich seine Spur. Die 79-Jährige blieb bei dem Vorfall zum Glück unverletzt. Die Polizei ermittelt und versucht nun, den unbekannten Täter auszuforschen.