i Die Gäste wurden von der Rettung versorgt und in eine Klinik gebracht (Symbolbild). iStock Großer Einsatz ausgelöst Pfefferspray in Lokal versprüht – vier Verletzte Plötzlich wurde es in einem Innsbrucker Nachtlokal brenzlig: Ein Security-Mitarbeiter versprühte Pfefferspray. Vier Gäste wurden leicht verletzt. Von Österreich Heute 19.09.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem Nachtlokal in Innsbruck ist die Nacht auf Samstag mit einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettung geendet. Ein Security-Mitarbeiter versprühte Pfefferspray – vier Personen wurden dabei leicht verletzt.

Genaue Umstände ungeklärt

Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielten sich laut Leitstelle etwa 30 bis 40 Menschen im Lokal auf. Warum der Security-Mitarbeiter zum Pfefferspray griff und was unmittelbar davor passiert war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, wie der ORF berichtet.

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Vier Personen in Klinik gebracht

Durch den Pfefferspray-Einsatz wurde ein größerer Rettungseinsatz ausgelöst. Neben dem Roten Kreuz rückten auch Polizei und Feuerwehr aus.

Das Rote Kreuz Innsbruck bestätigte, laut dem ORF dass vier leicht verletzte Personen zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht wurden. Warum es zu dem Einsatz des Pfeffersprays kam, ist derzeit noch offen.