i In Tirol unpassende Bekleidung, in Wien ist sie in Ordnung (Symbolfoto). iStock Outfit nicht seriös genug Taxifahrer in Jogginghose – jetzt muss er Strafe zahlen Eine helle, kurze Jogginghose geht nicht, das meint der Richter. Der Tiroler Taxler wird wegen seines Outfits zur Kasse gebeten. Von Österreich Heute 19.09.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Banker trägt Anzug, ein Arzt meist einen Kittel. Jetzt wird klar: Auch Taxifahrer haben Vorgaben zu ihrem Arbeits-Outfit. Ein Tiroler Taxifahrer bekommt jetzt die Konsequenzen zu spüren.

Der Mann war im vergangenen April mit einer kurzen, hellen Jogginghose hinter dem Steuer seines Taxis unterwegs. Das führte zu einer Anzeige – und schließlich zu einem Verfahren vor dem Tiroler Landesverwaltungsgericht, das berichtet die Tiroler Tageszeitung (TT).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jogginghose gilt als unpassend

Der Hintergrund: Laut Tiroler Personenbeförderungs-Betriebsordnung müssen Taxilenker "ein gepflegtes Äußeres aufweisen und dürfen keine unpassende Freizeitkleidung tragen".

Für das Gericht war klar, dass eine kurze, helle Jogginghose sicher nicht passend sei. Die Richter wurden laut TT in ihrer Begründung noch deutlicher. Eine kurze Jogginghose genüge "nicht ansatzweise den Erwartungshaltungen der Fahrgäste, die von einem, auch was die Bekleidung angeht, seriösen, respekt- und vertrauensvollen Auftreten eines Taxilenkers ausgehen".

Kein Foto – trotzdem verurteilt

Der Taxifahrer bestritt, unpassend gekleidet gewesen zu sein. Außerdem argumentierte er laut TT, dass seine Kleidung bei der Kontrolle nicht fotografiert worden sei. Aus seiner Sicht fehlte damit ein handfester Beweis.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Das Gericht sah das anders. Es gebe sehr wohl Beweise – konkret die Aussage eines Polizeibeamten. Außerdem habe der Lenker nicht ausdrücklich bestritten, tatsächlich eine kurze Jogginghose getragen zu haben.

Am Ende musste der Taxifahrer 50 Euro Strafe bezahlen. Dazu kamen weitere 10 Euro als Kostenbeitrag zum Beschwerdeverfahren.

Die Bilder des Tages i ?

In Wien wäre dieser Fall anders verlaufen. Für die etwa 6.000 Taxis gilt eine neue Wiener Landesbetriebsordnung – jetzt wird das Outfit etwas lockerer geregelt: Lenker müssen jetzt eine "angemessene, saubere und gepflegte Kleidung" tragen. Zuvor war in der Wiener Betriebsordnung (§23) noch strikt vorgeschrieben, dass Männer mindestens eine lange Hose und ein Hemd, Frauen einen Rock/lange Hose und eine Bluse tragen mussten – Sportkleidung wie Jogginganzüge war explizit verboten