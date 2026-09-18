i Der Jugendliche teilte IS-Videos auf den Sozialen Medien. (Symbolbild) istock Propagandavideos verbreitet IS-Prozess in Innsbruck – Bursch (14) verurteilt IS-Prozess in Innsbruck: Ein 14-Jähriger musste sich verantworten, da er Videos der Terrororganisation in den Sozialen Medien verbreitet hatte. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Mai wurde ein in Tirol lebender Schüler (14) verhaftet, seitdem saß der Bursch in Untersuchungshaft. Grund dafür war, dass der 14-Jährige Videos der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auf den Sozialen Medien geteilt hatte.

Am Freitag kam es nun zum Prozess am Innsbrucker Landesgericht, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Die Verhandlung vor einem Jugend-Schöffengericht fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

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Das Urteil

Im Falle einer Verurteilung musste der Bursch mit einer Strafe von bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Schlussendlich erhielt der 14-Jährige wegen terroristischer Vereinigung und anderer Delikte 21 Monate Haft – 14 davon bedingt.

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Diese wurden ihm jedoch gegen Auflagen wie Bewährungshilfe, Psychotherapie und Schulbesuch nachgesehen. Somit kam der Beschuldigte nach der Verhandlung wieder auf freien Fuß.