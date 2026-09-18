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Der Jugendliche teilte IS-Videos auf den Sozialen Medien. (Symbolbild)
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Propagandavideos verbreitet

IS-Prozess in Innsbruck – Bursch (14) verurteilt

IS-Prozess in Innsbruck: Ein 14-Jähriger musste sich verantworten, da er Videos der Terrororganisation in den Sozialen Medien verbreitet hatte.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
18.09.2026, 21:15
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Im Mai wurde ein in Tirol lebender Schüler (14) verhaftet, seitdem saß der Bursch in Untersuchungshaft. Grund dafür war, dass der 14-Jährige Videos der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) auf den Sozialen Medien geteilt hatte.

Am Freitag kam es nun zum Prozess am Innsbrucker Landesgericht, berichtete die "Tiroler Tageszeitung". Die Verhandlung vor einem Jugend-Schöffengericht fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

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Das Urteil

Im Falle einer Verurteilung musste der Bursch mit einer Strafe von bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Schlussendlich erhielt der 14-Jährige wegen terroristischer Vereinigung und anderer Delikte 21 Monate Haft – 14 davon bedingt.

"Wollte dazugehören" – Lehrling verbreitete IS-Videos

Diese wurden ihm jedoch gegen Auflagen wie Bewährungshilfe, Psychotherapie und Schulbesuch nachgesehen. Somit kam der Beschuldigte nach der Verhandlung wieder auf freien Fuß.

red,Akt. 18.09.2026, 21:19, 18.09.2026, 21:15
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