i Aufgrund der am Tatort gesicherten Spuren geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. iStock / Getty Images / Joa_Souza (Symbolbild) Polizei sucht Feuerteufel Zwei Autos am Innsbrucker Baggersee in Vollbrand Zwei Autos brannten am Sonntag in Innsbruck vollständig aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun Zeugen. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 15:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am frühen Sonntagmorgen sind am südlichen Parkplatz des Baggersees in Innsbruck zwei Autos in Brand geraten. Beide Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Die Meldung über das Feuer ging am 20. September 2026 um 06.19 Uhr bei der Polizei ein. Als die Einsatzkräfte am Parkplatz eintrafen, brannten beide Pkw bereits vollständig.

Die Fahrzeuge waren laut Polizei etwa 25 bis 30 Meter voneinander entfernt abgestellt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die beiden Brände rasch löschen. Für die beiden Pkw kam allerdings jede Hilfe zu spät: Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer total beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

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Aufgrund der am Tatort gesicherten Spuren geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zur Ursache und zum möglichen Täter laufen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

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Wer am Sonntagmorgen im Bereich des südlichen Parkplatzes des Baggersees verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Bränden machen kann, soll sich bei der Polizei Innsbruck melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Innsbruck unter 059133/7584 entgegen.