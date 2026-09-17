i Innsbruck im Goldenen Herbst Innsbruck Tourismus | Markus Mair Goldener Herbst in Innsbruck Goldene Lärchen, 400 Gipfel: Herbst-Tipps für Innsbruck Leuchtende Wälder, röhrende Hirsche und Abendlicht über 400 Gipfeln: Die Region Innsbruck zeigt sich im Herbst von ihrer schönsten Seite. Von Advertorial Heute 17.09.2026, 14:51 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Luft wird frischer, das Licht weicher, und die Wälder färben sich langsam bunt. Für viele ist der Herbst die schönste Zeit in den Bergen, und die Region Innsbruck zeigt, warum.

In Innsbruck liegen Stadt und Berge besonders nah beieinander: Am Vormittag bummeln Sie durch die Altstadt, am Nachmittag stehen Sie schon auf dem Berg. Rund um die Stadt färben sich Wälder und Hänge gold und rot, und in den Tälern röhren die Hirsche. Ob gemütlicher Spaziergang, Gipfeltour oder ein ruhiger Tag in der Sauna: Hier finden Sie die schönsten Tipps.

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Die "brennenden Lärchen" am Mieminger Plateau

Eines der außergewöhnlichsten Naturschauspiele der Region gibt es zwischen Oktober und November am Mieminger Plateau. Dann verfärben sich die Nadeln der Lärchen und tauchen Wälder und Hänge in leuchtende Gold- und Rottöne. Vor der Bergkulisse wirkt dieses Farbenspiel besonders eindrucksvoll. Bei einem gemütlichen Spaziergang kommen Sie den gelb und rot leuchtenden Bäumen ganz nah. Mit etwas Glück können Sie dabei sogar Wacholderbeeren pflücken.

Wer mehr Zeit hat, geht den Sonnenplateau-Rundwanderweg. Die leichte Tagestour ist 38 Kilometer lang, hat 740 Höhenmeter und dauert rund acht Stunden.

Die "brennenden" Lärchen am Mieminger Plateau Innsbruck Tourismus | Ashley Wiggins

Abendstimmung am Patscherkofel

Spektakuläre Ausblicke gibt es in der Region Innsbruck viele. Im Herbst und besonders am Abend sind sie aber am schönsten. Davon können Sie sich bei einer Abendfahrt auf den Patscherkofel überzeugen, die bis in den Oktober angeboten wird. Ist die Sicht klar, sehen Sie mehr als 400 Gipfel, weit über das Inntal hinaus. Während die Sonne langsam untergeht, ist der Trubel der Stadt schnell vergessen. Hier kann man so richtig durchatmen.

Geübte Wanderer zieht es auf die Nockspitze. Die Sonnenuntergangstour ist anstrengend, doch oben entschädigen die Aussicht und das warme Abendlicht für jeden Schritt.

Die imposante Abstimmung am Patscherkofel Innsbruck Tourismus | Markus Mair

Röhrende Hirsche im Sellraintal

Ende September und Anfang Oktober ist im Sellraintal Hirschbrunft. Dann hallt das kraftvolle Röhren der Tiere durch das sonst so stille Tal. Es ist eines der ursprünglichsten Naturerlebnisse des Jahres. Wildtiere gibt es auch mitten in der Stadt zu sehen: Im Alpenzoo Innsbruck leben rund 2.000 Tiere, die in den Alpen heimisch sind.

Wellness und Genuss nach der Tour

Nach einem Tag an der frischen Luft können Sie sich in einem der Wellnesshotels der Region erholen. Zur Auswahl stehen etwa das dasMEI in Mutters, das Walzl in Lans, das Holzleiten Nature Hideaway Tirol oder das Alpenresort Schwarz am Mieminger Plateau.

Auch für Feinschmecker lohnt sich der Ausflug. Im Schwarzfischer in Stams kommt Fisch aus eigener Zucht auf den Teller. Im Weingut Romasi am Hattingerberg gibt es Weine aus Trauben, die direkt rund um das Gut wachsen, dazu Tiroler Spezialitäten.

Innsbruck Card: Ein Ticket für die ganze Stadt

Wer in kurzer Zeit möglichst viel sehen will, sollte sich die Innsbruck Card ansehen. Sie bietet freien Eintritt in mehr als 22 Museen und Sehenswürdigkeiten, etwa die Hofburg Innsbruck, die Bergisel Sprungschanze, den Alpenzoo, Schloss Ambras und die Swarovski Kristallwelten. Außerdem enthält sie je eine Berg- und Talfahrt mit den Innsbrucker Nordkettenbahnen und der Patscherkofelbahn. Bus, Straßenbahn und der Sightseer-Bus sind ebenfalls gratis.

Die Karte gibt es für 24, 48 oder 72 Stunden. Erwachsene zahlen 69, 79 oder 89 Euro, Kinder von 6 bis 15 Jahren die Hälfte. Wichtig: Die Karte gilt ohne Unterbrechung, die Stunden lassen sich also nicht auf mehrere Tage aufteilen.

Alle Infos über die Innsbruck Card findest du HIER