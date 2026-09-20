Lkw in Vollbrand – Fahrer rettet sich schwer verletzt

Schwerer Lkw-Brand in Achenkirch in Tirol: Am Sonntag gegen 2.15 Uhr geriet eine geparkte Zugmaschine in Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Fahrzeug laut Polizei bereits in Vollbrand.
In der Fahrerkabine befand sich nach bisherigen Erkenntnissen ein 65-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Dabei erlitt er schwere Verbrennungen.
Die Freiwilligen Feuerwehren Achental und Achenkirch übernahmen die Löscharbeiten. Auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Achental waren vor Ort. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Notarzthubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen.
Warum die Zugmaschine in Brand geraten ist, ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.