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Bergretter aus Kufstein im Einsatz. Archivbild
Bergretter aus Kufstein im Einsatz. Archivbild
Bergrettung Kufstein
Spaziergang endete in Notlage

Schwestern (15, 17) und Hunde aus Steilhang gerettet

In Niederndorf in Tirol gerieten zwei Schwestern mit ihren Hunden in alpines Gelände. Die Mädchen konnten in dem steilen Wald nicht mehr weiter.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
20.09.2026, 10:16
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Ein Spaziergang mit zwei Hunden endete für zwei Schwestern am Samstag in Niederndorf in einer alpinen Notlage. Die 17- und 15-jährigen Mädchen aus Österreich waren am 19. September 2026 von Niederndorf in Richtung Erl unterwegs.

Laut Polizeimeldung gerieten die beiden im Zuge des Spaziergangs auf einen Forst- bzw. Waldweg, der in südwestliche Richtung führte. Als dieser Weg endete, hatten die Schwestern den Eindruck, dass ein Waldwanderweg weiter in Richtung Alte Erler Straße beziehungsweise zum Zollhaus in Erl führen würde.

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Daraufhin stiegen die beiden mit ihren Hunden in wegloses Waldgelände ab. Das Gelände war rund 42 Grad steil, felsdurchsetzt und unwegsam. Nach etwa 100 Metern talwärts wurde klar, dass ein Weiterkommen nicht mehr möglich war.

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Die Mädchen erkannten, dass ein selbstständiger Abstieg nicht mehr möglich war, und setzten einen Notruf ab. Die Bergrettung Kufstein rückte aus und konnte die beiden Schwestern sowie ihre zwei Hunde mittels Seilsicherung aus dem steilen Gelände bergen.

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Alle vier wurden anschließend unverletzt ins Tal gebracht.

red,Akt. 20.09.2026, 10:17, 20.09.2026, 10:16
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