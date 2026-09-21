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Der Mann wurde von drei Hunden attackiert und verletzt.
Der Mann wurde von drei Hunden attackiert und verletzt.
Jozef Culák, istock (Symbolbild)
Bisse am ganzen Körper

Drei Hunde attackieren Landwirt auf Bauernhof

Ein Landwirt wurde in Hochfilzen von drei freilaufenden Hunden seiner Nachbarin attackiert. Der 54-Jährige erlitt Bissverletzungen am ganzen Körper.
André Wilding
Von André Wilding
21.09.2026, 07:37
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Eigentlich wollte ein Landwirt am Sonntagnachmittag nur eine Wasserleitung kontrollieren. Doch als der 54-Jährige einen Stall in Hochfilzen betrat, wurde er plötzlich von drei Hunden angegriffen.

"Leben in Angst, weil Hund schon lange auffällig ist"

Der Österreicher war gegen 16.15 Uhr auf das landwirtschaftliche Anwesen seiner 50-jährigen deutschen Nachbarin gegangen. Dort wollte er eine Wasserleitung überprüfen, die zu seiner angrenzenden Wiese führt.

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Drei Hunde greifen im Stall an

Als der Mann den direkt mit dem Wohngebäude verbundenen Stall betrat, befanden sich dort drei freilaufende Hunde der Nachbarin. Die Tiere attackierten den 54-Jährigen.

Mann von Hund gebissen – Polizei sucht jetzt diese Frau

Der Landwirt wurde mehrmals gebissen und erlitt Verletzungen am ganzen Körper. Er musste anschließend im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol medizinisch versorgt werden.

Bauer hätte Nachbarin kontaktieren sollen

Laut einer Vereinbarung hätte der 54-Jährige seine Nachbarin kontaktieren müssen, bevor er das Anwesen betritt. Das dürfte er jedoch verabsäumt haben.

Nach der Hunde-Attacke folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.

wil,21.09.2026, 07:37
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