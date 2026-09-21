i Der Mann wurde von drei Hunden attackiert und verletzt. Jozef Culák, istock (Symbolbild) Bisse am ganzen Körper Drei Hunde attackieren Landwirt auf Bauernhof Ein Landwirt wurde in Hochfilzen von drei freilaufenden Hunden seiner Nachbarin attackiert. Der 54-Jährige erlitt Bissverletzungen am ganzen Körper. Von André Wilding 21.09.2026, 07:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte ein Landwirt am Sonntagnachmittag nur eine Wasserleitung kontrollieren. Doch als der 54-Jährige einen Stall in Hochfilzen betrat, wurde er plötzlich von drei Hunden angegriffen.

Der Österreicher war gegen 16.15 Uhr auf das landwirtschaftliche Anwesen seiner 50-jährigen deutschen Nachbarin gegangen. Dort wollte er eine Wasserleitung überprüfen, die zu seiner angrenzenden Wiese führt.

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Drei Hunde greifen im Stall an

Als der Mann den direkt mit dem Wohngebäude verbundenen Stall betrat, befanden sich dort drei freilaufende Hunde der Nachbarin. Die Tiere attackierten den 54-Jährigen.

Der Landwirt wurde mehrmals gebissen und erlitt Verletzungen am ganzen Körper. Er musste anschließend im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol medizinisch versorgt werden.

Bauer hätte Nachbarin kontaktieren sollen

Laut einer Vereinbarung hätte der 54-Jährige seine Nachbarin kontaktieren müssen, bevor er das Anwesen betritt. Das dürfte er jedoch verabsäumt haben.

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Nach der Hunde-Attacke folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.