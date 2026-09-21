E-Bikerin (79) nach Kollision mit Bub im Krankenhaus

Eine kurze Berührung der beiden Lenkerstangen endete für eine 79-jährige E-Bikerin im Spital. Die Frau war am 19. September auf einem Schotterradweg südlich des Sportplatzes in Brixen im Thale unterwegs.
Gegen 13.40 Uhr kam ihr dort ein elfjähriger Mountainbiker entgegen. Als die beiden aneinander vorbeifuhren, berührten sich ihre Lenkerstangen.
Die 79-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung wurde die Österreicherin mit dem Notarzthubschrauber in das BKH St. Johann in Tirol geflogen.
Der elfjährige Mountainbiker blieb bei der Kollision unverletzt.