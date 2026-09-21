i Die Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte Frau. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Brixen im Thale E-Bikerin (79) nach Kollision mit Bub im Krankenhaus Eine 79-jährige E-Bikerin kollidierte in Brixen im Thale mit einem elfjährigen Mountainbiker. Die Frau wurde mit dem Heli ins Spital gebracht. Von André Wilding 21.09.2026, 11:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kurze Berührung der beiden Lenkerstangen endete für eine 79-jährige E-Bikerin im Spital. Die Frau war am 19. September auf einem Schotterradweg südlich des Sportplatzes in Brixen im Thale unterwegs.

Gegen 13.40 Uhr kam ihr dort ein elfjähriger Mountainbiker entgegen. Als die beiden aneinander vorbeifuhren, berührten sich ihre Lenkerstangen.

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E-Bikerin stürzt

Die 79-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung wurde die Österreicherin mit dem Notarzthubschrauber in das BKH St. Johann in Tirol geflogen.

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Der elfjährige Mountainbiker blieb bei der Kollision unverletzt.