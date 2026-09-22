i Das verstehen die Wenigsten: Der Preisuntersschied beträgt mehr als 30 Prozent. (Symbolbild) Getty Images Großer Unterscheid Absurde Preise: Tiroler Milch in Italien viel billiger Ausgerechnet Heumilch aus Wörgl ist in Italien deutlich günstiger als normale Milch in Tirol. Der Liter ist dort bereits um 99 Cent zu haben. Von Österreich Heute 22.09.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das nächste unverständliche Beispiel eines heimischen Produktes, das in einem anderen Land plötzlich deutlich günstiger zu kaufen ist. Der Preis für Heumilch aus Wörgl (Tirol) sorgt für Verwunderung: Bei einem italienischen Discounter gibt es einen Liter mit 1,5 Prozent Fett um nur 0,99 Euro. Die Vollmilch kostet 1,09 Euro – das berichtet der ORF.

In Tirol müssen Kunden deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die günstigste Milch in den Geschäften kostet derzeit meist rund 1,32 Euro pro Liter – das ist um ein Drittel mehr! Heumilch wird in der Regel noch deutlich teurer verkauft.

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Die Tiroler Heumilch wird in Italien unter dem Markennamen "Alpenspitz" als "Latte fieno" angeboten. Auffällig ist auch der Vergleich direkt im Regal: Milch aus dem Trentino kostet beim selben Händler 1,19 beziehungsweise 1,29 Euro und damit bis zu 20 Cent mehr, so die ORF-Recherche.

Molkerei: Italien bekommt Milch nicht billiger

Wie kann Tiroler Heumilch nach dem Transport über die Grenze in Italien so günstig angeboten werden? An einem niedrigeren Verkaufspreis der Molkerei soll es jedenfalls nicht liegen.

"Die Preisgestaltung im Regal unterliegt zu 100 Prozent dem Händler", sagt Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner im ORF.

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Auch die Geschäftsführung betont, dass die Milch nicht günstiger nach Italien verkauft werde. Im Gegenteil: Der italienische Abnehmer bezahle auch den Aufschlag für Heumilch.

Der Discounter könnte die Milch aus Österreich somit relativ knapp kalkulieren. Dafür spricht auch, dass die Milch aus dem Trentino im selben Regal teurer angeboten wird.

Steuerunterschied ist gering

Auch bei der Mehrwertsteuer ist der Unterschied überschaubar. In Österreich werden bei Frischmilch 4,9 Prozent fällig, in Italien sind es vier Prozent.

Kritik kommt von der Arbeiterkammer Tirol. Eine ausreichende Erklärung des Lebensmittelhandels für solche Preisunterschiede sei nach wie vor ausständig, sagt Helmuth Lichtmannegger. Argumente wie Transportlogistik oder unterschiedliche Steuersätze könnten den Preisunterschied nicht erklären.

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Auch bei Manner gewaltiger Preisunterschied

Dass österreichische Produkte im Ausland günstiger angeboten werden, zeigte zuletzt auch ein Preisvergleich von foodwatch Österreich, "Heute" berichtete. 20 untersuchte heimische Markenprodukte waren in Österreich im Schnitt um 24 Prozent teurer als in Deutschland.

Besonders deutlich war der Unterschied bei Manner: Eine 75-Gramm-Packung Original Neapolitaner kostete bei Billa in Wien 1,69 Euro, bei Rewe in Deutschland nur 0,79 Euro – ein Unterschied von 114 Prozent!