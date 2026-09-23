i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Raub in Lienz Trio stürmt Wohnung! Zwei Männer schwer verletzt Drei Männer sollen einen 26-Jährigen in seiner Wohnung in Lienz überfallen haben. Auch ein Zeuge wurde attackiert, zwei Verdächtige sitzen in U-Haft. Von André Wilding 23.09.2026, 10:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bewaffneter Raubüberfall in einer Wohnung in Lienz beschäftigt die Ermittler. Drei Männer sollen am Abend des 8. September in die Wohnung eines 26-jährigen Italieners eingedrungen sein. Mittlerweile wurden alle drei Verdächtigen ausgeforscht und festgenommen.

Der 26-Jährige wurde laut Polizei mit einer vermeintlichen Faustfeuerwaffe bedroht. Zudem sollen die Angreifer mit Schlägen und Tritten auf ihn losgegangen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zeuge mit Messer angegriffen

Ein Zeuge, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wollte dem 26-Jährigen zu Hilfe kommen. Daraufhin soll ihn einer der Täter mit einem Messer angegriffen haben.

Die beiden Opfer erlitten bei dem Überfall teils schwere Verletzungen. Außerdem wurde ein Mobiltelefon gestohlen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Verdächtigen. Einen der Männer konnten die Polizisten noch in der Nähe festnehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden auch die beiden anderen Verdächtigen ausgeforscht und festgenommen.

AirSoft-Pistole sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Ermittler eine AirSoft-Pistole sicher. Dabei soll es sich um eine der bei der Tat verwendeten Waffen handeln.

Die Bilder des Tages i ?

Zwei Beschuldigte, ein 19-jähriger Iraner und ein 20-jähriger Syrer, befinden sich in Untersuchungshaft. Ein 21-jähriger Iraker ist unter Auflagen auf freiem Fuß.

Für die drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.