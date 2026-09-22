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Nach einer Auseinandersetzung in Innsbruck musste ein 24-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer entkam. (Symbolbild)
Nach einer Auseinandersetzung in Innsbruck musste ein 24-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer entkam. (Symbolbild)
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Täter auf der Flucht

Fahndung läuft! Mann bei Streit mit Messer verletzt

Nach einer Auseinandersetzung in Innsbruck musste ein 24-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer entkam.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 19:09
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Ein Streit im Innsbrucker Stadtteil Hötting endete am Dienstagmittag für einen 24-Jährigen im Krankenhaus. Der Deutsche wurde bei der Auseinandersetzung von einem bislang unbekannten Täter verletzt.

Wiener wollte nur Streit schlichten – Messer-Attacke!

Nach Angaben der Polizei erlitt der 24-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen. Diese waren nicht lebensbedrohlich. Die Rettung brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Klinik.

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Der mutmaßliche Angreifer konnte nach dem Vorfall flüchten. Eine Fahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg.

red,22.09.2026, 19:09
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