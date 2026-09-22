i Nach einer Auseinandersetzung in Innsbruck musste ein 24-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer entkam. (Symbolbild) istock Täter auf der Flucht Fahndung läuft! Mann bei Streit mit Messer verletzt Nach einer Auseinandersetzung in Innsbruck musste ein 24-Jähriger mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer entkam. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 19:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit im Innsbrucker Stadtteil Hötting endete am Dienstagmittag für einen 24-Jährigen im Krankenhaus. Der Deutsche wurde bei der Auseinandersetzung von einem bislang unbekannten Täter verletzt.

Nach Angaben der Polizei erlitt der 24-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen. Diese waren nicht lebensbedrohlich. Die Rettung brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Klinik.

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Der mutmaßliche Angreifer konnte nach dem Vorfall flüchten. Eine Fahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg.