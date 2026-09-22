Fahndung läuft! Mann bei Streit mit Messer verletzt

Ein Streit im Innsbrucker Stadtteil Hötting endete am Dienstagmittag für einen 24-Jährigen im Krankenhaus. Der Deutsche wurde bei der Auseinandersetzung von einem bislang unbekannten Täter verletzt.
Nach Angaben der Polizei erlitt der 24-Jährige oberflächliche Schnittverletzungen. Diese waren nicht lebensbedrohlich. Die Rettung brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Klinik.
Der mutmaßliche Angreifer konnte nach dem Vorfall flüchten. Eine Fahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg.