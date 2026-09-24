Schock in Tirol – Leiche von Bergsteigerin entdeckt

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Schock-Fund im Kaisergebirge bei Ellmau. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, wurde dort die Leiche einer Bergsteigerin entdeckt. Der leblose Körper wurde dann mittels Hubschrauber geborgen.
Auch die Polizei bestätigte den tragischen Fund auf Nachfrage der "TT". Die Frau dürfte abgestürzt sein. Unklar ist, um wen es sich bei der Verstorbenen handelt. Noch am Donnerstag soll eine Obduktion Klarheit bringen.
Es besteht jedoch der Verdacht, dass es sich bei der Leiche um eine seit Mittwoch vermisste Bergsteigerin handeln könnte. Die Touristin war auf dem Weg zum "Ellmauer Halt" – dem höchsten Gipfel des Kaisergebirges.
Als Angehörige die Frau nicht mehr erreichen konnten, meldeten sie die Bergsteigerin als vermisst. Eine Suche musste am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr wegen Dunkelheit abgebrochen werden.