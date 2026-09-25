i Die Ermittlungen der Polizei laufen. iStock Operation im Spital Messer-Attacke auf Parkplatz: Mann schwer verletzt Ein Streit auf einem Parkplatz in Tirol eskalierte. Ein 30-Jähriger wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt und musste operiert werden. Von Österreich Heute 25.09.2026, 14:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 14.45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Radfeld (Bezirk Kufstein) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 30-jährigen türkischen Männern. Was zunächst als Streit begann, eskalierte schließlich.

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Einer der beiden soll den anderen in dessen Auto mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt der 30-Jährige mehrere Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen.

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Opfer musste operiert werden

Der Schwerverletzte wurde nach dem Angriff in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort musste er aufgrund seiner Verletzungen operiert werden.

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Polizei ermittelt

Warum es zwischen den beiden Männern zu der Auseinandersetzung kam und was genau dem Angriff vorausging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.