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Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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Operation im Spital

Messer-Attacke auf Parkplatz: Mann schwer verletzt

Ein Streit auf einem Parkplatz in Tirol eskalierte. Ein 30-Jähriger wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt und musste operiert werden.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
25.09.2026, 14:50
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Gegen 14.45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Radfeld (Bezirk Kufstein) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 30-jährigen türkischen Männern. Was zunächst als Streit begann, eskalierte schließlich.

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Schlag mit Eisenstange – Teenie-Prügelei in Favoriten

Einer der beiden soll den anderen in dessen Auto mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt der 30-Jährige mehrere Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen.

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Opfer musste operiert werden

Der Schwerverletzte wurde nach dem Angriff in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort musste er aufgrund seiner Verletzungen operiert werden.

Messerstreit eskaliert – Frau am Westbahnhof verletzt

Polizei ermittelt

Warum es zwischen den beiden Männern zu der Auseinandersetzung kam und was genau dem Angriff vorausging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

red,25.09.2026, 14:50
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