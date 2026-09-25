Messer-Attacke auf Parkplatz: Mann schwer verletzt

Gegen 14.45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Radfeld (Bezirk Kufstein) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 30-jährigen türkischen Männern. Was zunächst als Streit begann, eskalierte schließlich.
Einer der beiden soll den anderen in dessen Auto mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt der 30-Jährige mehrere Stich- und Schnittverletzungen an Armen und Händen.
Der Schwerverletzte wurde nach dem Angriff in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort musste er aufgrund seiner Verletzungen operiert werden.
Warum es zwischen den beiden Männern zu der Auseinandersetzung kam und was genau dem Angriff vorausging, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.