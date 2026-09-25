i Die Polizei stand im Einsatz. istock Blutige Szenen Messer-Attacke auf Parkplatz – Mann schwer verletzt Blutige Szenen am Donnerstag in Radfeld. Auf einem Parkplatz soll ein 30-Jähriger einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer attackiert haben. Von Michael Rauhofer-Redl 25.09.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in Radfeld. Nach Angaben der Polizei gerieten dort zwei 30-jährige türkische Staatsangehörige aneinander.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Männer seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich der Arme und Hände.

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Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Schwerverletzte ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Für den mutmaßlichen Angreifer klickten noch am Tatort die Handschellen. Der 30-Jährige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. In der Nähe des Tatorts stellten die Beamten zudem eine mögliche Tatwaffe sicher.

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Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Messer-Attacke wurden vom Landeskriminalamt Tirol übernommen.