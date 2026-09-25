Messer-Attacke auf Parkplatz – Mann schwer verletzt

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in Radfeld. Nach Angaben der Polizei gerieten dort zwei 30-jährige türkische Staatsangehörige aneinander.
Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Männer seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich der Arme und Hände.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Schwerverletzte ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Für den mutmaßlichen Angreifer klickten noch am Tatort die Handschellen. Der 30-Jährige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. In der Nähe des Tatorts stellten die Beamten zudem eine mögliche Tatwaffe sicher.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf der Messer-Attacke wurden vom Landeskriminalamt Tirol übernommen.