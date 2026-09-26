Österreicher vor Lokal bewusstlos geschlagen

Bei einem Lokal in Steinach am Brenner kam es am Samstag gegen 01.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Österreicher und einer Gruppe, die aus einem 48-jährigen Österreicher und fünf Italienern (Südtiroler) im Alter von 19 Jahren (zwei Mal), 22, 25 und 26 Jahren bestand.
Zuvor war es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 46-Jährigen und der Frau des 48-Jährigen gekommen.
Im Zuge der Auseinandersetzung erhielt der 46-Jährige von einer der Personen einen Faustschlag ins Gesicht.
Dadurch stürzte er rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden – der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein.
Der 46-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert.