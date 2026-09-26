i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Streit eskaliert komplett Österreicher vor Lokal bewusstlos geschlagen Nach einem Streit vor einem Lokal in Steinach am Brenner wurde ein 46-Jähriger ins Gesicht geschlagen. Er stürzte und verlor das Bewusstsein. Von André Wilding 26.09.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Lokal in Steinach am Brenner kam es am Samstag gegen 01.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Österreicher und einer Gruppe, die aus einem 48-jährigen Österreicher und fünf Italienern (Südtiroler) im Alter von 19 Jahren (zwei Mal), 22, 25 und 26 Jahren bestand.

Zuvor war es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 46-Jährigen und der Frau des 48-Jährigen gekommen.

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Im Zuge der Auseinandersetzung erhielt der 46-Jährige von einer der Personen einen Faustschlag ins Gesicht.

Gegen Betonsäule gestürzt

Dadurch stürzte er rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden – der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

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Der 46-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert.