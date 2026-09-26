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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Getty Images/iStockphoto (Symbolbild)
Streit eskaliert komplett

Österreicher vor Lokal bewusstlos geschlagen

Nach einem Streit vor einem Lokal in Steinach am Brenner wurde ein 46-Jähriger ins Gesicht geschlagen. Er stürzte und verlor das Bewusstsein.
André Wilding
Von André Wilding
26.09.2026, 09:45
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Bei einem Lokal in Steinach am Brenner kam es am Samstag gegen 01.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Österreicher und einer Gruppe, die aus einem 48-jährigen Österreicher und fünf Italienern (Südtiroler) im Alter von 19 Jahren (zwei Mal), 22, 25 und 26 Jahren bestand.

Zuvor war es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 46-Jährigen und der Frau des 48-Jährigen gekommen.

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Mann (31) vor Lokal bewusstlos geschlagen

Im Zuge der Auseinandersetzung erhielt der 46-Jährige von einer der Personen einen Faustschlag ins Gesicht.

Gegen Betonsäule gestürzt

Dadurch stürzte er rücklings gegen eine Betonsäule und anschließend zu Boden – der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

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Der 46-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Hall in Tirol eingeliefert.

wil,26.09.2026, 09:45
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