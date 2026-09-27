i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall auf der A12 Polizei nimmt Autofahrer nach Crash Führerschein weg Ein 44-Jähriger krachte auf der A12 bei Wörgl in das Auto einer 43-Jährigen. Ein Alkomattest ergab danach eine hohe Alkoholisierung. Von André Wilding 27.09.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Auffahrunfall auf der A12 hatte am Samstagabend für einen 44-jährigen Autofahrer weitere Konsequenzen. Nachdem er in das Heck eines anderen Pkw gekracht war, stellten Polizisten bei ihm Anzeichen einer Alkoholisierung fest.

Der Unfall passierte gegen 19.30 Uhr im Baustellenbereich der Inntalautobahn. Eine 43-jährige Polin war dort mit ihrem Pkw unterwegs und reduzierte wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung ihr Tempo.

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Lenker konnte nicht mehr bremsen

Direkt hinter ihr fuhr der 44-jährige Österreicher. Er konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Pkw auf das Auto der 43-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Anschließend stellten die beiden Beteiligten ihre Fahrzeuge bei einer Tankstelle in Wörgl ab und verständigten die Polizei.

Alkomattest fällt deutlich aus

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten beim 44-Jährigen Symptome, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Alkomattest ergab eine hohe Alkoholisierung.

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Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Sein Führerschein wurde sowohl digital als auch physisch vorläufig abgenommen.

Der Unfall und das Ergebnis der Kontrolle werden den zuständigen Behörden gemeldet.