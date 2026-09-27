Polizei nimmt Autofahrer nach Crash Führerschein weg

Ein Auffahrunfall auf der A12 hatte am Samstagabend für einen 44-jährigen Autofahrer weitere Konsequenzen. Nachdem er in das Heck eines anderen Pkw gekracht war, stellten Polizisten bei ihm Anzeichen einer Alkoholisierung fest.
Der Unfall passierte gegen 19.30 Uhr im Baustellenbereich der Inntalautobahn. Eine 43-jährige Polin war dort mit ihrem Pkw unterwegs und reduzierte wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung ihr Tempo.
Direkt hinter ihr fuhr der 44-jährige Österreicher. Er konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Pkw auf das Auto der 43-Jährigen auf.
Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden. Anschließend stellten die beiden Beteiligten ihre Fahrzeuge bei einer Tankstelle in Wörgl ab und verständigten die Polizei.
Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten beim 44-Jährigen Symptome, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Alkomattest ergab eine hohe Alkoholisierung.
Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Sein Führerschein wurde sowohl digital als auch physisch vorläufig abgenommen.
Der Unfall und das Ergebnis der Kontrolle werden den zuständigen Behörden gemeldet.