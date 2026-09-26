i Die Beamten sind dieses Mal besonders vielen Verstößen auf die Schliche gekommen. iStock Diesen Lenker trifft es heftig 13 Mängel, 4800 € Strafe, Kennzeichen und Zulassung weg Bei einer Schwerpunktkontrolle in Innsbruck-Land wurden zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Einen Lenker traf es besonders heftig. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag haben zehn Zivil- und Streifenwagen auf den Autobahnen und Bundesstraßen im Bezirk Innsbruck-Land eine große Kontrollaktion durchgeführt. Dabei wurden auffällige Fahrzeuge gleich direkt zur KFZ-Prüfstelle des Landes nach Innsbruck gebracht. Im Mittelpunkt standen vor allem getunte und teure Autos.

Wolfgang Weninger, der stellvertretende Chef der Verkehrspolizei Tirol, erklärte im ORF: "Bei den Kontrollen haben wir einige schwere Mängel feststellen müssen. Diese werden dann von uns in weiterer Folge bearbeitet und zur Anzeige an die Behörde gebracht, die dann in weiterer Folge darüber entscheidet."

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Die Beamten sind dieses Mal besonders vielen Verstößen auf die Schliche gekommen. Bei 18 Autos wurden technische Mängel entdeckt, in 12 Fällen war sogar von Gefahr in Verzug die Rede. In neun Fällen wurden die Kennzeichen sofort abgenommen.

Gleich 13 Mängel festgestellt

Burkhardt Strasser, der die KfZ-Prüfstelle des Landes leitet, sagte zu den häufigsten Problemen: "Zu tiefe Fahrzeuge, sowie Felgen-Reifen-Kombinationen, die nicht passen und auch immer wieder die Lautstärke. Manche Fahrzeuge sind deutlich zu laut. Wenn das Fahrzeug über zwölf Dezibel zu laut ist, werden die Kennzeichen entzogen."

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Die Polizei achtet aber nicht nur auf technische Mängel. Auch Drogen am Steuer sind laut Wolfgang Weninger immer wieder ein Thema. "Wir stellen immer wieder fest, dass es auch Übertretungen in diesem Bereich gibt und dass der eine oder andere Fahrzeuglenker auch im beeinträchtigten Zustand am Weg ist. Dementsprechend führen wir dann eine Fahrtauglichkeitsuntersuchung mit einem Polizeiarzt durch."

Am schlimmsten erwischte es einen Pkw-Lenker, bei dessen Auto gleich 13 Mängel festgestellt wurden. Er muss nun 4.800 Euro Strafe zahlen und verliert sowohl Kennzeichen als auch Zulassung, so das Ergebnis der Schwerpunktaktion.