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Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen.
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Vorfall in Innsbruck

Mann zieht Klappmesser – Bub (11) ruft um Hilfe

Ein Mann (41) soll in Innsbruck versucht haben, einem Buben (11) das Handy zu stehlen. Als dieser um Hilfe rief, soll er ein Messer gezogen haben.
André Wilding
Von André Wilding
27.09.2026, 07:45
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Die Hilferufe eines Elfjährigen machten am Samstagnachmittag Passanten in Innsbruck auf eine brenzlige Situation aufmerksam. Ein 41-Jähriger soll zuvor versucht haben, dem Buben sein Mobiltelefon aus der Bauchtasche zu nehmen.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr im Bereich der Grenobler Brücke. Als der Elfjährige den mutmaßlichen Diebstahl bemerkte, rief er laut um Hilfe.

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Verdächtiger soll Messer gezogen haben

Daraufhin soll der 41-Jährige ein Klappmesser gezogen und den Buben damit dazu genötigt haben, ruhig zu sein. Durch die Hilferufe wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam.

Dem Elfjährigen gelang es schließlich, sein Handy wieder an sich zu nehmen und zu flüchten.

Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen anschließend noch am Tatort an. Der Elfjährige erkannte den Mann wieder. Auch das Klappmesser wurde von den Polizisten sichergestellt.

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Der 41-jährige tschechische Staatsbürger ist nicht geständig. Aufgrund eines bestehenden Aufenthaltsverbotes wurde er festgenommen und zur Abschiebung in sein Heimatland in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

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Der Fall wird den zuständigen Behörden gemeldet. Für den 41-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

wil,27.09.2026, 07:45
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