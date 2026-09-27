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Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nicht mehr im Gebäude und blieben unverletzt.
Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nicht mehr im Gebäude und blieben unverletzt.
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Großeinsatz in Kirchbichl

Feuer wütet in Mehrfamilienhaus – Bewohner retten sich

In Kirchbichl stand ein Teil eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. 122 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Bewohner blieben unverletzt.
André Wilding
Von André Wilding
27.09.2026, 09:15
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Ein nächtlicher Brand hat in Kirchbichl zwei Wohnungen unbewohnbar gemacht. Als das Feuer am Samstag gegen 23.45 Uhr ausbrach, konnten sich die Bewohner bereits außerhalb des Mehrfamilienhauses in Sicherheit bringen.

Die Flammen erfassten den südlichen Wohnbereich und den Balkon im Obergeschoss. Auch die Terrasse im Erdgeschoss stand in Vollbrand.

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122 Feuerwehrleute im Einsatz

Für die Einsatzkräfte begann ein Großeinsatz. Die Feuerwehren Kirchbichl, Bad Häring, Wörgl, Kastenstatt und Angath rückten mit insgesamt rund 122 Feuerwehrleuten und 18 Fahrzeugen an.

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Zusätzlich waren ein Rettungswagen sowie die Einsatzleitung der Rettung mit vier Einsatzkräften vor Ort.

Die beiden Wohnungen sind aufgrund der Brandschäden nicht mehr bewohnbar.
Die beiden Wohnungen sind aufgrund der Brandschäden nicht mehr bewohnbar.
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Löscharbeiten dauern bis in die Nacht

Erst um 1.55 Uhr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Anschließend hielt die Feuerwehr Kirchbichl noch bis 3 Uhr eine Brandwache.

Balkon in Flammen! Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Nach deren Ende wurde das Mehrfamilienhaus versperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Schäden am Gebäude sind allerdings erheblich. Sowohl die Wohnung im Obergeschoss als auch jene im Erdgeschoss sind aufgrund der Brandschäden nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

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Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

wil,27.09.2026, 09:15
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